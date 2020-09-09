إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وسيدير لقاء العدالة والاتحاد الحكم خالد الطربس ، بينما يدير لقاء ضمك والفتحً الحكم فيصل البلوي .
كما يدير لقاء الأهلي والرائد الحكم البرتغالي فيكتور فيريرا ، ولقاء التعاون والفيحاء الحكم الأوروجواني أندريس كونها ، ولقاء الحزم والوحدة الحكم الكرواتي إيفان بيبيك ، ولقاء الفيصلي وأبها الحكم محمد الهويش .
ويدير لقاء الهلال والشباب الحكم الليتواني جيديمانس مازيكا ، ولقاء النصر والاتفاق الحكم البرتغالي جواو بنهيرو ، كما تم إعلان أسماء باقي الطواقم التحكيمية كما في البيان المرفق .