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إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

Time منذ 35 دقيقة
Views 1413
إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين

نواف السالم (صدى):
أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وسيدير لقاء العدالة والاتحاد الحكم خالد الطربس ، بينما يدير لقاء ضمك والفتحً الحكم فيصل البلوي .

كما يدير لقاء الأهلي والرائد الحكم البرتغالي فيكتور فيريرا ، ولقاء التعاون والفيحاء الحكم الأوروجواني أندريس كونها ، ولقاء الحزم والوحدة الحكم الكرواتي إيفان بيبيك ، ولقاء الفيصلي وأبها الحكم محمد الهويش .

ويدير لقاء الهلال والشباب الحكم الليتواني جيديمانس مازيكا ، ولقاء النصر والاتفاق الحكم البرتغالي جواو بنهيرو ، كما تم إعلان أسماء باقي الطواقم التحكيمية كما في البيان المرفق .

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أحدث التعليقات

بوامجد
المواطن هو من تحمل جميع تكاليف جائحة كورونا وانخفاظ اسعار النفط من خلال سياسة التقشف التي فرضت على الشعب.
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
من غير اسم
استغفر الله العظيم والحمد لله على نعمه الستر هاذي القصه ليست غريبه على الشعب المصري الفتاه تتزوح من رجل مليان فلوس ويقدم لها كل الدعم والببت والاكل والرفاهيه وهي تستغله وتعيس مع حبيبها على اساس انه خال العيال امام الجيران والاطفال والحببب مبسوط عنده حد يصرف عليه ويخلف ويعيش مجانا الخيانه والغدر والزنا والغش والتدليس جميعها قضايا تلحق بهاذي الزوجه للعلم :تم الحكم علي الزوجه والعشيق ب ٣ سنوات فقط وعشان كذا طلع وسولف سالفته من قهره من الظلم
واضح*** وصريح***
هذا ماجناه على نفسه وجناه عليه التراقص والإستعراض والتصوير..

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