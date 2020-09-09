بالصور.. ميسي يشارك في تدريبات برشلونة لأول مرة منذ أزمته

وكالات (صدى):
ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني في تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ الأزمة التي اندلعت بين الطرفين.
ويؤدي الفريق الكتالوني، التدريبات على فترتين اليوم الأربعاء، كما كانت الحال بالأمس، على أن يحصل على راحة سلبية غدا الخميس.
وكان ميسي، قد أعلن بعد هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ 8/2 أنه سيرحل عن الفريق الكتالوني، مستغلا بندا في عقده يتيح له الرحيل مجانا قبل نهاية الموسم، لكن إدارة البارسا أكدت أنه لن يمكنه الرحيل إلا بعد دفع 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.