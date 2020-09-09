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‏وزير الخارجية: المملكة تدعم جميع الجهود للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية

Time منذ ساعة
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‏وزير الخارجية: المملكة تدعم جميع الجهود للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن المملكة تدعم جميع الجهود للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقال ‏وزير الخارجية، أن المملكة تقف بجانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على حدود 1967،‏ لافتًا إلى أن الوطن العربي يعيش أوضاعاً بالغة الحساسية تتطلب تعزيز العمل المشترك.

وناشد المجتمع الدولي بمزيد من الاهتمام لوقف ممارسات الميليشيات الحوثية، مؤكدًا أن المملكة تدعو الأشقاء في ليبيا لحقن الدماء والحفاظ على سيادة ليبيا، فيما شدد على دعم المملكة لمساعي العراق لتحقيق الاستقرار ووقف التدخلات في شؤونه، ‏مضيفًا: " نتمنى للبنان تلبية تطلعات شعبه بعيداً عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية".

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أحدث التعليقات

بوامجد
المواطن هو من تحمل جميع تكاليف جائحة كورونا وانخفاظ اسعار النفط من خلال سياسة التقشف التي فرضت على الشعب.
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
من غير اسم
استغفر الله العظيم والحمد لله على نعمه الستر هاذي القصه ليست غريبه على الشعب المصري الفتاه تتزوح من رجل مليان فلوس ويقدم لها كل الدعم والببت والاكل والرفاهيه وهي تستغله وتعيس مع حبيبها على اساس انه خال العيال امام الجيران والاطفال والحببب مبسوط عنده حد يصرف عليه ويخلف ويعيش مجانا الخيانه والغدر والزنا والغش والتدليس جميعها قضايا تلحق بهاذي الزوجه للعلم :تم الحكم علي الزوجه والعشيق ب ٣ سنوات فقط وعشان كذا طلع وسولف سالفته من قهره من الظلم
واضح*** وصريح***
هذا ماجناه على نفسه وجناه عليه التراقص والإستعراض والتصوير..

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