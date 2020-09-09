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«الخطوط السعودية» ترد على إستفسار بشأن الرحلات الإستثنائية للمعلمين القادمين إلى المملكة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1491
«الخطوط السعودية» ترد على إستفسار بشأن الرحلات الإستثنائية للمعلمين القادمين إلى المملكة

الرياض (صدى):
ردت "الخطوط السعودية" على إستفسار، بشأن الرحلات الإستثنائية للمعلمين القادمين إلى المملكة خلال أزمة "كورونا "بأن المملكة ستتواصل مع الكوادر ،عن طريق مكاتبها في البلد نفسه.

وتابعت "الخطوط السعودية" بأنه في حال إتمام كافة الإجراءات والموافقات على العودة، ويمكنك الاستفسار عن سعر التذكرة من خلالهم.

وجاء ذلك ردا على استفسار جاء فيه مرحبًا، يسعد أيامكم ولياليكم، حبيت أسألكم عن الرحلات الاستثنائية القادمة من جنوب إفريقيا بالنسبة للموظفات في قطاع التعليم القادمات إلى السعودية، كيف نعرف سعر التذاكر؟" فيما شددت الخطوط على أن جميع الرحلات الجوية الدولية لا تزال معلقة حتى إشعار آخر، بإستثناء عودة المقيمين المغادرين من المملكة والمتقدمين على منصة عودة.

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أحدث التعليقات

محمد
المباراة لاتعني شي للفتح لكنها حياة او موت لضمك لذلك اتوقع ضمك اقرب للفوز
ابو عمار
اللهم احفظ بلادنا من كل شر
خبير زمانه
الشباب من الجنسين عقولهم ناقصه وسهل التحكم بهم والتلاعب بعواطفهم وتسخيرهم لاي مخطط او هدف ويكفي متابعه التطبيفات بالملايين واقتناعهم بماينشر في هذه التطبيقات ... ومن الافضل لو يتم توعيه وتثقيف الشباب بخطوره واضرار هذه التطبيقات من الجهات المسئوله عن طريق وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما نقصت السماء من نبح الكلاب
زعيم اااسيا
اتهموا الهلال بدعم مليار ونصف والحقيقه واضحه فاضحه مدعومه للنصر ولكن قالها اسطورتهم السياره فارهه وقائدها غشيم والتعاقدات كبيره ولكن عقليه ادارية ضعيفه راح تتزاحم غرفة فض المنازعات بقضاياهم هذي مجرد فقدان الدوري وحصول الهلال على اسيا والدوري اصابتهم بالجنون وحاولوا تعويضها بالصفقات وراح ينصدمون بنتائج حرب النجوم راح تهدم مخططاتهم بداية من حمد الله

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