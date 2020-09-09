الأعداد السابقة للصحيفة

إصابة شاب في حادث انقلاب مركبة بالباحة

Time منذ 47 دقيقة
Views 1555
Comment 1
إصابة شاب في حادث انقلاب مركبة بالباحة

إبراهيم الزهراتي (صدى):
شهدت منطقة الباحة، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، حادث انقلاب مركبة نتج عنه إصابة شاب بإصابة خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب، وكان وقت البلاغ في الساعة: 1:41 بعد منتصف على الرقم (997) الموقع القرى - بعد قصر المعالي باتجاه بالطائف

وأضاف "الزهراني": "تم توجيه فرقة إسعافيه من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرقة اتضح وجود أصابه لشاب وكانت إصابته خطيرة وتم التدخل إسعافياً ونقله إلى مستشفى القرى العام من قِبل الفرق الإسعافية للهلال الأحمر".

Time واتساب

أحدث التعليقات

محمد
المباراة لاتعني شي للفتح لكنها حياة او موت لضمك لذلك اتوقع ضمك اقرب للفوز
ابو عمار
اللهم احفظ بلادنا من كل شر
خبير زمانه
الشباب من الجنسين عقولهم ناقصه وسهل التحكم بهم والتلاعب بعواطفهم وتسخيرهم لاي مخطط او هدف ويكفي متابعه التطبيفات بالملايين واقتناعهم بماينشر في هذه التطبيقات ... ومن الافضل لو يتم توعيه وتثقيف الشباب بخطوره واضرار هذه التطبيقات من الجهات المسئوله عن طريق وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما نقصت السماء من نبح الكلاب
زعيم اااسيا
اتهموا الهلال بدعم مليار ونصف والحقيقه واضحه فاضحه مدعومه للنصر ولكن قالها اسطورتهم السياره فارهه وقائدها غشيم والتعاقدات كبيره ولكن عقليه ادارية ضعيفه راح تتزاحم غرفة فض المنازعات بقضاياهم هذي مجرد فقدان الدوري وحصول الهلال على اسيا والدوري اصابتهم بالجنون وحاولوا تعويضها بالصفقات وراح ينصدمون بنتائج حرب النجوم راح تهدم مخططاتهم بداية من حمد الله

أخر الأخبار

«الشؤون البلدية والقروية» تعلق خاصية السداد عبر منصة «بلدي» لمدة 9 أيام للتحديث
«الشؤون البلدية والقروية» تعلق خاصية السداد عبر منصة «بلدي» لمدة 9 أيام للتحديث
Time منذ 5 دقائق Views 1148
العثور على عملات ورقية في معدة مريض
العثور على عملات ورقية في معدة مريض
Time منذ 11 دقيقة Views 112
«الخطوط السعودية» ترد على إستفسار بشأن الرحلات الإستثنائية للمعلمين القادمين إلى المملكة
«الخطوط السعودية» ترد على إستفسار بشأن الرحلات الإستثنائية للمعلمين القادمين إلى المملكة
Time منذ 19 دقيقة Views 1489
"الموارد البشرية" توضح الطريقة الصحيحة لرفع ملف الأجور
"الموارد البشرية" توضح الطريقة الصحيحة لرفع ملف الأجور
Time منذ 24 دقيقة Views 1506
دي سوزا يوقع على عقود انتقاله إلى بكشتاش
دي سوزا يوقع على عقود انتقاله إلى بكشتاش
Time منذ 27 دقيقة Views 1547
بعد وفاة 3 أشخاص ذعر في الصين من إنتشار الطاعون الأسود
بعد وفاة 3 أشخاص ذعر في الصين من إنتشار الطاعون الأسود
Time منذ 34 دقيقة Views 337
بالفيديو.. مسؤول صحيفة كويتية يهاجم متهم في غسيل الأموال بينهما مشروعات مشتركة !
بالفيديو.. مسؤول صحيفة كويتية يهاجم متهم في غسيل الأموال بينهما مشروعات مشتركة !
Time منذ 37 دقيقة Views 1490
تعليق اختبارات لقاح «أكسفورد» لعلاج كورونا بعد مرض أحد المتطوعين
تعليق اختبارات لقاح «أكسفورد» لعلاج كورونا بعد مرض أحد المتطوعين
Time منذ 41 دقيقة Views 1598
إصابة شاب في حادث انقلاب مركبة بالباحة
إصابة شاب في حادث انقلاب مركبة بالباحة
Time منذ 47 دقيقة Views 1555
إيقاف طلبات الترشيح للإيفاد الداخلي لغير الأطباء
إيقاف طلبات الترشيح للإيفاد الداخلي لغير الأطباء
Time منذ 53 دقيقة Views 1489