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بالفيديو.. مسؤول صحيفة كويتية يهاجم متهم في غسيل الأموال بينهما مشروعات مشتركة !

Time منذ 37 دقيقة
Views 1490
بالفيديو.. مسؤول صحيفة كويتية يهاجم متهم في غسيل الأموال بينهما مشروعات مشتركة !

خالد الظفيري (صدى):
فجر الناشط الكويتي يعقوب بو شهري مفاجأة غريبة حول قضية غسيل الأموال التي نشرت عنها جريدة القبس الكويتية وهاجمته فيها .

وأكد " بو شهري " في فيديو له أن مسؤول جريدة القبس نفسه وهو " عبد الله غازي " شريك له في عدد من المطاعم بالكويت وتجمعه بع علاقات مالية وصداقة وطيدة .

واتهم " يعقوب " مسؤول الصحيفة بالإزدواجية وأنه " ذبحه " بأنباء مغلوطة قائلاً " المتهم برئ حتى تثبت إدانته " .

كما طالب يعقوب مسؤول " القبس " برد أمواله قائلاً أنه " لا يشرف بالعمل معه " .

وأثارت قضية غسيل الأموال في الكويت ضجة كبيرة في الرأي العام بعد الكشف عن أسماء مشاهير تورطوا فيها ولا زالت التحقيقات مستمرة حول القضية .

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أحدث التعليقات

محمد
المباراة لاتعني شي للفتح لكنها حياة او موت لضمك لذلك اتوقع ضمك اقرب للفوز
ابو عمار
اللهم احفظ بلادنا من كل شر
خبير زمانه
الشباب من الجنسين عقولهم ناقصه وسهل التحكم بهم والتلاعب بعواطفهم وتسخيرهم لاي مخطط او هدف ويكفي متابعه التطبيفات بالملايين واقتناعهم بماينشر في هذه التطبيقات ... ومن الافضل لو يتم توعيه وتثقيف الشباب بخطوره واضرار هذه التطبيقات من الجهات المسئوله عن طريق وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما نقصت السماء من نبح الكلاب
زعيم اااسيا
اتهموا الهلال بدعم مليار ونصف والحقيقه واضحه فاضحه مدعومه للنصر ولكن قالها اسطورتهم السياره فارهه وقائدها غشيم والتعاقدات كبيره ولكن عقليه ادارية ضعيفه راح تتزاحم غرفة فض المنازعات بقضاياهم هذي مجرد فقدان الدوري وحصول الهلال على اسيا والدوري اصابتهم بالجنون وحاولوا تعويضها بالصفقات وراح ينصدمون بنتائج حرب النجوم راح تهدم مخططاتهم بداية من حمد الله

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