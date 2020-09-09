بالفيديو.. مسؤول صحيفة كويتية يهاجم متهم في غسيل الأموال بينهما مشروعات مشتركة !

خالد الظفيري (صدى):
فجر الناشط الكويتي يعقوب بو شهري مفاجأة غريبة حول قضية غسيل الأموال التي نشرت عنها جريدة القبس الكويتية وهاجمته فيها .
وأكد " بو شهري " في فيديو له أن مسؤول جريدة القبس نفسه وهو " عبد الله غازي " شريك له في عدد من المطاعم بالكويت وتجمعه بع علاقات مالية وصداقة وطيدة .
واتهم " يعقوب " مسؤول الصحيفة بالإزدواجية وأنه " ذبحه " بأنباء مغلوطة قائلاً " المتهم برئ حتى تثبت إدانته " .
كما طالب يعقوب مسؤول " القبس " برد أمواله قائلاً أنه " لا يشرف بالعمل معه " .
وأثارت قضية غسيل الأموال في الكويت ضجة كبيرة في الرأي العام بعد الكشف عن أسماء مشاهير تورطوا فيها ولا زالت التحقيقات مستمرة حول القضية .