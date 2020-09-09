بالفيديو.. خبير يحذر من تطبيق "تيك توك" ويكشف أهدافه الخبيثه ضد الشباب

الرياض (صدى):
كشف الخبير التقني أحمد المقاطي عن مخاطر خفية لتطبيق تيك توك المثير للجدل والذي جمع الملايين في قفزة هائلة خلال ثلاث سنوات فقط متفوقاً على جميع تطبيقات التواصل الإجتماعي خلال نفس الفترة .
وأكد "المقاطي " أن هذا التطبيق يعمل على تخزين معلومات كبيرة ويمكن أن يستخدم بشكل نفسي أو عسكري ويسيطر على عقول الشباب وتوجاهتهم لذا يجب محاربته من الجميع وليس من الولايات المتحدة فقط .
وكشف " المقاطي " ان بعض خبايا التطبيق كانت السبب في الصراع بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي تصاعدت فيه المنافسة بين إنستجرام وسناب شات واختفي فيه تطبيق " فاين " ، وفقاً لـ " الإخبارية ".
وأشار ان تطبيق " تيك توك " يتلقى دعم مالي وتقني كبير من الحكومة الصينية ويجب الإنتباه للأهداف الخبيثة وراء ذلك .