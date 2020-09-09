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القبض على مقيم أعد منزله لممارسة أعمال الدجل بالطائف

Time منذ ساعة
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القبض على مقيم أعد منزله لممارسة أعمال الدجل بالطائف

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الاربعاء، من القبض على مقيم بالطائف أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل.

وفي التفاصيل ،صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بمهنة سائق خاص، (في العقد الخامس من العمر)، أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل، وضبط بحوزته مجموعة من الأدوات والزيوت مجهولة المصدر.

وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

محمد
المباراة لاتعني شي للفتح لكنها حياة او موت لضمك لذلك اتوقع ضمك اقرب للفوز
ابو عمار
اللهم احفظ بلادنا من كل شر
خبير زمانه
الشباب من الجنسين عقولهم ناقصه وسهل التحكم بهم والتلاعب بعواطفهم وتسخيرهم لاي مخطط او هدف ويكفي متابعه التطبيفات بالملايين واقتناعهم بماينشر في هذه التطبيقات ... ومن الافضل لو يتم توعيه وتثقيف الشباب بخطوره واضرار هذه التطبيقات من الجهات المسئوله عن طريق وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما نقصت السماء من نبح الكلاب
زعيم اااسيا
اتهموا الهلال بدعم مليار ونصف والحقيقه واضحه فاضحه مدعومه للنصر ولكن قالها اسطورتهم السياره فارهه وقائدها غشيم والتعاقدات كبيره ولكن عقليه ادارية ضعيفه راح تتزاحم غرفة فض المنازعات بقضاياهم هذي مجرد فقدان الدوري وحصول الهلال على اسيا والدوري اصابتهم بالجنون وحاولوا تعويضها بالصفقات وراح ينصدمون بنتائج حرب النجوم راح تهدم مخططاتهم بداية من حمد الله

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