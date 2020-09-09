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تقويم التعليم تعقم مقرات الإختبارات المحوسبة إستعدادا لإستقبال الطلاب

Time منذ 47 دقيقة
Views 1313
تقويم التعليم تعقم مقرات الإختبارات المحوسبة إستعدادا لإستقبال الطلاب

الرياض (صدى):
تعتزم هيئة تقويم التعليم و التدريب التعاقد مع متعهد لإجراء عمليات تعقيم ونظافة مقرات الاختبارات المحوسبة للهيئة استعداد لإستقبال الطلاب.

وأوضحت الهيئة بأنها تهدف بذلك تطهير وتعقيم ونظافة مقرات الهيئة ومبانيها، من خلال النظافة الدورية لمعالجة أي قصور أو خلل قد ينشأ من سوء الإستهلاك، وأخذ كامل الإحتياطات لسلامة المختبرين وفق الوطن.

وكان حساب "المستفيدين" قد أكد في وقت سابق بأنه يمكن تعديل او حذف تسجيل "المحسوب" قبل موعد الإختبار بـ48 ساعة فقط، من خلال الملف الشخصي وأضاف بأن الإعلان عن النتائج يستغرق يومي عمل وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الإختبار، مشيرة إلى أن أداء الإختبار لا يتم من البيت ولكن في المقرات المحوسبة.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
* الاضرار
ع. س. ع
اخبار سارة لجماهير الزعيم الليلة وهي التتويج بالدوري وضمة لكأس آسيا ولا عزاء للقرنبعاوي الترشيحي وردد وصيح يابو الضجيج
غييييوووورررر
منة أكبر الكبائر الشرك بالله والإصرار بالناس
غييييوووورررر
أ أ طع دراعي لو فهمت حاقه
غييييوووورررر
أ أ طع دراعي لو فهمت حاقه

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