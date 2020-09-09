الأعداد السابقة للصحيفة

الإتحاد يتوصل لإتفاق مع الأحمدي

Time منذ 21 دقيقة
Views 1251
الإتحاد يتوصل لإتفاق مع الأحمدي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير بأن نادي الإتحاد توصل إلى اتفاق مع لاعب خط وسطه الدفاعي كريم الأحمدي، حيث من المنتظر إستمراره مع الفريق لموسم آخر.

ويذكر بأن إنتهاء عقد اللاعب المغربي مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، حيث يمتلك اللاعب عدة عروض أوروبية من أجل اللعب بين صفوفهم الموسم المقبل، حيث أعلن الأحمدي في وقت سابق عن رغبته في استكمال مسيرته مع الاتحاد مؤكدا انه سيفكر في العودة للعب في الدوري الهولندي في حال الرحيل عن صفوف العميد.

وبحسب التقارير فإن الاتحاد نجح في التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقد النجم كريم الأحمدي، لمدة موسم واحد، ليستمر مع الفريق لموسم أخر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
* الاضرار
ع. س. ع
اخبار سارة لجماهير الزعيم الليلة وهي التتويج بالدوري وضمة لكأس آسيا ولا عزاء للقرنبعاوي الترشيحي وردد وصيح يابو الضجيج
غييييوووورررر
منة أكبر الكبائر الشرك بالله والإصرار بالناس
غييييوووورررر
أ أ طع دراعي لو فهمت حاقه
غييييوووورررر
أ أ طع دراعي لو فهمت حاقه

أخر الأخبار

مدرسة تعاقب طالبة بالعودة إلى المنزل في أول يوم دراسي بسبب حواجبها !
مدرسة تعاقب طالبة بالعودة إلى المنزل في أول يوم دراسي بسبب حواجبها !
Time منذ 11 دقيقة Views 63
بالفيديو.. محمد رمضان يثير الجدل من جديد بتناول المياه بقشور الذهب
بالفيديو.. محمد رمضان يثير الجدل من جديد بتناول المياه بقشور الذهب
Time منذ 16 دقيقة Views 1096
الإتحاد يتوصل لإتفاق مع الأحمدي
الإتحاد يتوصل لإتفاق مع الأحمدي
Time منذ 21 دقيقة Views 1251
وزير "الموارد البشرية" يطلق إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات
وزير "الموارد البشرية" يطلق إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات
Time منذ 26 دقيقة Views 1204
«المسند»: استمرار تشكل السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وجازان والباحة
«المسند»: استمرار تشكل السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وجازان والباحة
Time منذ 31 دقيقة Views 1216
صندوق التنمية الزراعية يخصص ملياري ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية
صندوق التنمية الزراعية يخصص ملياري ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية
Time منذ 36 دقيقة Views 1281
وظائف شاغرة بشركة تطوير لتقنيات التعليم
وظائف شاغرة بشركة تطوير لتقنيات التعليم
Time منذ 41 دقيقة Views 1350
تقويم التعليم تعقم مقرات الإختبارات المحوسبة إستعدادا لإستقبال الطلاب
تقويم التعليم تعقم مقرات الإختبارات المحوسبة إستعدادا لإستقبال الطلاب
Time منذ 46 دقيقة Views 1309
فيديو لوافد من جنسية إفريقية يستعرض مبالغ مالية كبيرة ومطالبات بالتحقيق
فيديو لوافد من جنسية إفريقية يستعرض مبالغ مالية كبيرة ومطالبات بالتحقيق
Time منذ 50 دقيقة Views 2032
«التعليم» تتيح تطبيق «الروضة الافتراضية»
«التعليم» تتيح تطبيق «الروضة الافتراضية»
Time منذ 56 دقيقة Views 1520