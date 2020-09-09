الإتحاد يتوصل لإتفاق مع الأحمدي

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير بأن نادي الإتحاد توصل إلى اتفاق مع لاعب خط وسطه الدفاعي كريم الأحمدي، حيث من المنتظر إستمراره مع الفريق لموسم آخر.
ويذكر بأن إنتهاء عقد اللاعب المغربي مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، حيث يمتلك اللاعب عدة عروض أوروبية من أجل اللعب بين صفوفهم الموسم المقبل، حيث أعلن الأحمدي في وقت سابق عن رغبته في استكمال مسيرته مع الاتحاد مؤكدا انه سيفكر في العودة للعب في الدوري الهولندي في حال الرحيل عن صفوف العميد.
وبحسب التقارير فإن الاتحاد نجح في التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقد النجم كريم الأحمدي، لمدة موسم واحد، ليستمر مع الفريق لموسم أخر.