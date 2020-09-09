صفقات النصر مع 11 لاعب أجنبي ومحلي بلغت 173.5 مليون ريال

نواف السالم (صدى):
تعاقدت إدارة نادي النصر، مع لاعب الفتح على الحسن، لمدة 5 أعوام لتحسم بذلك الصفقة الخاصة به مقابل 25 مليون ريال، ليصل إجمالي صفقات النادي 173.5 مليون ريال ، ووصل عدد اللاعبين المتعاقد معهم 11 لاعبا محليا وأجنبيا حتى الآن.
وتعاقدت إدارة السوكيت مع على لاجامي أول أمس، ومع الكوري الجنوبي كيم جون، والأرجنتيني مارتينيز، كمحترفين أجنبيين، ليصبح عدد اللاعبين ، وتفاوتت مدة عقود اللاعبين من موسمين إلى 5 مواسم، فيما تنوي الإدارة تغيير 4 لاعبين أجانب أبرزهم الحارس براد جونز وبيتروس وجوليانو وأحمد موسى.
وتفاوتت صفقات النصر في عدد المواسم واللاعبين فتعاقدت مع علي لاجامي25 لـ 5 مواسم مقابل 25 مليون ريال
والأرجنتيني مارتينيز60 مليونا موسمان والكوري كيم15.3 مليونا ، موسمان وعبد الفتاح عسيري24 مليونا لـ3 مواسم وعبد المجيد الصليهم13 مليونا3 مواسم وعبد العزيز العلاوي مليون ريال3 مواسم وعبد الله الشنقيطي مليون ريال3 مواسم وأسامه الخلف8 ملايين ريال4 مواسم وأمين بخاري3 مواسم1.5 مليون، وسلطان العنزي700 ألف4 مواسم، وعلي الحسن25 مليونا5 مواسم .