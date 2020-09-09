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التخصصات الصحية تطلق منصة نتائج اختبار رخصة الممارسة المهنية

Time منذ ساعة
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التخصصات الصحية تطلق منصة نتائج اختبار رخصة الممارسة المهنية

الرياض (صدى):
أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المنصة التفاعلية الحيّة لنتائج اختبار رخصة الممارسة المهنية التي من خلالها يمكن الاطلاع على الأرقام والنسب الخاصة بالاختبارات، مبينةً أن أكثر من 90 % ممن المتقدمين للاختبارات من خريجي الجامعات السعودية يجتازونها بكفاءة.

ويأتي إطلاق المنصة تحقيقاً لأهداف الهيئة في الاندماج مع المجتمع، وإتاحة الاطلاع على البيانات بكل شفافية بما يخدم المصلحة العامة، وتسهيل الحصول على النسب والأرقام المتعلقة باختبار رخصة الممارسة المهنية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية فهد القثامي، أن المنصة التفاعلية هي واحدة من التحولات الكبيرة للهيئة في مجال البيانات، وإتاحة الاطلاع عليها، حيث عملت على ذلك استراتيجياً بما يجعلها في متناول المتخصصين والجهات بجميع فئاتها ويحقق الفائدة العامة من خلال الاعتماد على البيانات اللحظية والمحدثة بشكل مستمر.

وأشار إلى أن نسب الاجتياز المرتفعة في اختبارات الممارسة المهنية تثبت مدى كفاءة الكوادر الوطنية ومخرجات التعليم في الوطن، موضحاً أن اختبارات الممارسة المهنية تهدف إلى التأكد من كفاءة الممارسين الصحيين ومدى قدرتهم على الممارسة الآمنة حفاظاً على صحة المجتمع والمرضى.

ويمكن زيارة المنصة التفاعلية عبر الرابط الإلكتروني هنا، والاطلاع على الأرقام والبيانات الخاصة بالاختبارات بشكل لحظي.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
* الاضرار
ع. س. ع
اخبار سارة لجماهير الزعيم الليلة وهي التتويج بالدوري وضمة لكأس آسيا ولا عزاء للقرنبعاوي الترشيحي وردد وصيح يابو الضجيج
غييييوووورررر
منة أكبر الكبائر الشرك بالله والإصرار بالناس
غييييوووورررر
أ أ طع دراعي لو فهمت حاقه
غييييوووورررر
أ أ طع دراعي لو فهمت حاقه

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