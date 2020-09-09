4 عقارات بالرياض تُطرح في مزاد علني بعد تصفية تركة صالح الراجحي

الرياض (صدى):
كشفت شركة إتقان العقارية، اليوم الأربعاء، عن طرح أربعة عقارات في مدينة الرياض، بالمزاد العلني قريبًا، وذلك بالتعاون مع مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي.
وتشمل العقارات الأربعة: "عزيزية مول" في حي المروج جنوب الخطوط الجوية السعودية، و"أرض البرج" في حي الملك فهد، طريق الملك فهد، شمال وزارة الشؤون البلدية والقروية، جنوب أسواق طيبة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى "أرض فليتة" في حي بدر جنوب الرياض بالقرب من حي عكاظ والشفا، و"مبنى مجلس الحراسة" على طريق الملك عبد الله في حي الورود بالقرب من وزارة الشؤون البلدية والقروية.