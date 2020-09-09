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طرق الإستعلام عن مخالفات المرور

Time منذ ساعة
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طرق الإستعلام عن مخالفات المرور

الرياض (صدى):
كشفت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية عن ثلاث طرق للإستعلام عن المخالفات المرورية تسهيلاً على المواطنين والمقيمين ، وهي كالتالي :

1- الإستعلام برقم اللوحة : فبعد الدخول على حسابك بالمنصة اختر " خدمة المرور ثم الإستعلام المتواجد بالصفحة ثم الإستعلام عن الرخصة بواسطة رخصة المركبة ثم أدخل رقم لوحة المركبة ثم أدخل البيانات المطلوبة وانقر على زر المخالفات " ، وستظهر بيانات المخالفات بالميعاد والمكان .

2- الإستعلام برقم المخالفة : بعد الدخول على حسابك اختر " الخدمات المرورية ، ثم الإستعلام عن مخالفة مرور ، ثم اكتب رقم المخالفة ، ثم تتبع الخطوات لظهور كافة البيانات عنها .

3- الإستعلام عن طريق موقع الداخلية : بعد تسجيل الدخول على الموقع اختر " مخالفات مرورية ثم المخالفة المراد الإستعلام عنها ، ثم اكتب رقم الهوية ، اكتب الرقم الخاص بك المتواجد في صفحة الموقع ثم زر تم ، وسيتم الإنتقال إلى صفحات الإستعلامات وبها بيانات المخالفات المرورية .

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* الاضرار
ع. س. ع
اخبار سارة لجماهير الزعيم الليلة وهي التتويج بالدوري وضمة لكأس آسيا ولا عزاء للقرنبعاوي الترشيحي وردد وصيح يابو الضجيج
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منة أكبر الكبائر الشرك بالله والإصرار بالناس
غييييوووورررر
أ أ طع دراعي لو فهمت حاقه
غييييوووورررر
أ أ طع دراعي لو فهمت حاقه

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