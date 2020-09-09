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النفط يواصل التراجع مع تنامي المخاوف بشأن فيروس كورونا

Time منذ ساعتين
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النفط يواصل التراجع مع تنامي المخاوف بشأن فيروس كورونا

وكالات (صدى):
تراجعت العقود الآجلة للنفط مجددا، اليوم الأربعاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض الدول بتقويض الآمال بتعاف منتظم للطلب العالمي.

وتراجع خام برنت 25 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 39.53 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 04:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط ما يزيد عن 5% أمس الثلاثاء لأقل من 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو الماضي.

ونزل الخام الأمريكي 28 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 36.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض نحو 8% في الجلسة السابقة.

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غييييوووورررر
* الاضرار
ع. س. ع
اخبار سارة لجماهير الزعيم الليلة وهي التتويج بالدوري وضمة لكأس آسيا ولا عزاء للقرنبعاوي الترشيحي وردد وصيح يابو الضجيج
غييييوووورررر
منة أكبر الكبائر الشرك بالله والإصرار بالناس
غييييوووورررر
أ أ طع دراعي لو فهمت حاقه
غييييوووورررر
أ أ طع دراعي لو فهمت حاقه

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