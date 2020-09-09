اشتعال معركة «فورتنايت» و «أبل» والأخيرة تطالب بتعويضات

وكالات (صدى):
اشتعلت المعركة القانونية بين شركة أبل وشركة شركة "إبيك جيمز" مبتكرة لعبة "فورتنايت" بعد مطالبة أبل بتعويض ضخم على خلفية اتهامات بإستغلال نظام الدفع الخاص بها .
واتهمت أبل الشركة المطورة للعبة الشهيرة بإستغلال نظام الدفع وتسببها في خسائر قيمة رسوم في متجر التطبيقات وغيرها من الأضرار ، مطالبة بمنعها من استخدام نظام الدفع الخاص بها .
في المقابل تتهم الشركة أبل بممارسات إحتكارية لإشتراطها على مطوري الألعاب دفع عمولات ، ومنع الشركة من توزيع تحديثات جديدة و محاولة إجبارها على إلغاء ميزة الدفع المباشر للحفاظ على احتكارها للمدفوعات .