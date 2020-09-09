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بالفيديو.. «سوداني» محاصر بمياه الفيضان يوجه «رسالة من القلب» لخادم الحرمين والمملكة

Time منذ ساعة
Views 1707
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بالفيديو.. «سوداني» محاصر بمياه الفيضان يوجه «رسالة من القلب» لخادم الحرمين والمملكة

الخرطوم (صدى):
وثق مقطع فيديو متداول موقف مواطن سوداني حرص على توجيه كلمات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمملكة بعد مساندة المملكة للسودان في محنته .

وأظهر الفيديو المواطن المحاصر بمياه الفيضان وهو يثني على جهود المملكة في إرسال المساعدات ويغمر الملك سلمان بالدعوات جزاء الموقف الإنساني المعهود له في كوارث الدول .

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أرسل 90 طن مساعدات غذائية وإيوائية عاجلة لأكثر من 30 ألف فرد وكذلك المساعدات في عمليات نزح المياه وإقامة الخيام بعد الفيضان العنيف الذي دمر آلاف المنازل وقتل ما يزيد عن 100 شخص وعشرات الإصابات .

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أحدث التعليقات

ابو صابر
لا بد من عقاب رادع لمثل هؤلاء الحيوانات وهم قلة ولكن يجب ان يوقفوا ويوضع هو عبرة لغيرة . ونصيحة لبعض المعلقين بالاتهام والقذف ترفعوا عن هذه الالفاظ والنيات السيئة واجعلوا تعليقاتكم اكثر رقي .
شيوووووووووووووووووووووووووون
حيلهم بينهم
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. انها اشاعه ..
ابو صابر
كلهم متعلمين وما عندهم امية ،. وماذا فعلتم بعلمكم من فشل الى فشل وعقول مريضة كلها حقد وحسد وشتائم وبلاء ، الفاظ بذيئة وتهديد وتحريض على من له الفضل عليكم بعد الله ، أهذا هو علمكم لو كنتم اميون لكان خيرا لكم ولكانت عقولكم انضج مما انتم فيه ايها الفاشلون ، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم .
شيوووووووووووووووووووووووووون
غريبه ليش ما نشوفه باسواقنا

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