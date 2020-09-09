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بغلف: " أنباء سارة لجماهير النصر رجاء الهدوء "

Time منذ 17 دقيقة
Views 1539
بغلف: " أنباء سارة لجماهير النصر رجاء الهدوء "

طلال الغامدي (صدى):
أعلن عبد العزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، اليوم الأربعاء، عن وجود أنباء سارة لجماهير النادي، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وأعاد بغلف نشر تغريدة قديمة له تحدث فيها عن 4 أنباء سارة للنصر، معلقا: " تحديث ورجاء لمن تهمه مصلحه العالمي، أتمت إدارة العالمي مع رجالاتها أربعه من خمسة ، ولله الحمد ".

وتابع: " هناك أخبار سارة جديدة لإنهاء الخامسة، يضاف اليها سادسه وسابعه في الوقت المناسب، الرجاء فقط الهدوء والانتظار .. ودعم العالمي في مشواره القادم نصر المستقبل القريب " .

يذكر أن إدارة النصر أعلنت رسميًا عن 3 صفقات عززت بها صفوف الفريق، متمثلة في التعاقد مع كل من: الكوري الجنوبي كيم جين سو، والأرجنتيني جونزالو مارتينيز، ولاعب الفتح علي لاجامي.

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أحدث التعليقات

ريم
هذا غيض من فيض كميه الدياثه والفسق بالمستشفيات يشيب لها الولدان
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. راح يحاسبونه ..
ابوسيف
للإسف خبر تافه
غييييوووورررر
اللهم اصلح احوال المسلمين
نجاة محمد
معليش انت حاضر في قلوب الهلاليين

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