بغلف: " أنباء سارة لجماهير النصر رجاء الهدوء "

طلال الغامدي (صدى):
أعلن عبد العزيز بغلف العضو الذهبي لنادي النصر، اليوم الأربعاء، عن وجود أنباء سارة لجماهير النادي، دون الكشف عن أي تفاصيل.
وأعاد بغلف نشر تغريدة قديمة له تحدث فيها عن 4 أنباء سارة للنصر، معلقا: " تحديث ورجاء لمن تهمه مصلحه العالمي، أتمت إدارة العالمي مع رجالاتها أربعه من خمسة ، ولله الحمد ".
وتابع: " هناك أخبار سارة جديدة لإنهاء الخامسة، يضاف اليها سادسه وسابعه في الوقت المناسب، الرجاء فقط الهدوء والانتظار .. ودعم العالمي في مشواره القادم نصر المستقبل القريب " .
يذكر أن إدارة النصر أعلنت رسميًا عن 3 صفقات عززت بها صفوف الفريق، متمثلة في التعاقد مع كل من: الكوري الجنوبي كيم جين سو، والأرجنتيني جونزالو مارتينيز، ولاعب الفتح علي لاجامي.
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