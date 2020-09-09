بالفيديو..محاولة اغتيال نائب الرئيس الأفغاني بسبب تصريحاته ضد طالبان

كابول (صدى):
تعرض نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لمحاولة اغتيال في كابول.
وشهد موكب نائب الرئيس الأفغاني انفجار، ما أدى إلى مقتل اثنين، وجرح آخرين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات نارية أدلى بها ضد طالبان.
وأوضح المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أن قنبلة انفجرت صباح اليوم الأربعاء على جانب طريق في كابول مستهدفة موكب صالح لكنه نجا دون أن يصاب بأذى.
وصالح المعروف بمواقفه المعادية لطالبان، قد سبق أن نجا من محاولة اغتيال خلال حملة الانتخابات الرئاسية حين هاجم انتحاري ورجال مسلحون مكاتبه.