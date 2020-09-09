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كورونا يلحق برياض محرز

Time منذ ساعة
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كورونا يلحق برياض محرز

وكالات (صدى):
شهد اليومان الماضيان، إصابة عدد من نجوم كرة القدم حول العالم بفيروس كورونا، من أبرزهم الجزائري رياض محرز والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار وغيرهم.

ومن جانبه علق الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على إصابته بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة المسحة إيجابية، بقوله: " أنا بحالة جيدة، ابقوا آمنين واعتنوا بأنفسكم جميعًا ".

وأصيب أيضًا زميله في الفريق الفرنسي لابورت، واستبعد اللاعبين من المعسكر التدريبي ومن المتوقع أن يغيبا عن أولى مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي خلال أيام.

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أحدث التعليقات

ريم
هذا غيض من فيض كميه الدياثه والفسق بالمستشفيات يشيب لها الولدان
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. راح يحاسبونه ..
ابوسيف
للإسف خبر تافه
غييييوووورررر
اللهم اصلح احوال المسلمين
نجاة محمد
معليش انت حاضر في قلوب الهلاليين

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