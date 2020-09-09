الأعداد السابقة للصحيفة

أول تعليق من والدة طفل الرياض المعنف

Time منذ 29 دقيقة
Views 1964
Comment 1
أول تعليق من والدة طفل الرياض المعنف

الرياض (صدى):
وجهت والدة طفل الرياض المعنف على يد طليقها، الشكر للجهود السعودية المبذولة لحماية طفلها.

وأوضحت والدة الطفل وهي مصرية وتدعى " سماح شاكر " أن طليقها ظل يبعث لها المقاطع التي يعنف فيها طفلها على هاتفها في كل وقت.

وأشارت إلى أنها تزوجت في مصر ثم طرأت بعض الخلافات في الشهرين الأولين للزواج وطلبت منه الطلاق، ثم أرجأت القرار بسبب حملها.

ولفتت إلى أن علاقتهما ساءت بعد الولادة وحدث الطلاق، موضحة أنه اعتدى عليها بالضرب في إحدى المرات، بحسب عكاظ.

وذكرت أن طليقها أخذ طفلها دون علمها وغادر إلى المملكة، مطالبة بحماية طفلها من التعنيف المتكرر وعودته إلى حضانتها.

اقرأ أيضًا:

مصير الأب معنف طفله بالرياض

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
الخلافات بين الازواج يكون ضحيتها دائما الاطفال الابرياء
زعيم اااسيا
ماجد عبدالله حده الرياض. اصلن الفيفا يحسبونه سواق لسامي لما توضع صوره بجانبه سامي الجابر ايقونه عالميه شرفت العرب فالفيفا
ابو عمار
حزب الشيطان واعوانه واتباعه لا يتعاملون مع البنوك الامريكه بقدر ما يكون تعاملهم مع الفرنسيين فقط
زعيم اااسيا
النصر حاول تعويض خسارة الدوري بصفقات وهدر أموال ولكن ليس هكذا يابني فقر تعتلوا المنصات راح تزاحمون فض المنازعات بقضاياكم. الهلال اكتمل جيل سلمان وسالم وعطيف والباقيه لخطف جميع البطولات بدينا بالاسيويه مرورا بالدوري والطريق كأس الملك والآسيويه كتيبه زرقاء لاتمل ولا تكل من حصد البطولات
ابو عمار
طيب اذا لم تقبل اعتذاره لو فرضنا انه اعتذر فلماذا تطالبه بالاعتذار يا سمو الامير ؟ البارحه شفت لقاء مع سهى عرفات تنتقد ابو مازن بشده و تتهمه بالخيانه وسرقة اموال الشعب الفلسطيني التي تأتي من السعوديه والامارات كما تدينه بسبب الهجوم عليها وعلى شرفها وبنتها وعائلتها

أخر الأخبار

شاب يطلق النار على شقيقته بسبب خلاف
شاب يطلق النار على شقيقته بسبب خلاف
Time منذ 4 دقائق Views 88
أول تعليق من والدة طفل الرياض المعنف
أول تعليق من والدة طفل الرياض المعنف
Time منذ 29 دقيقة Views 1964
ابن مساعد للرئيس الفلسطيني: سئمنا جحودكم وننتظر اعتذارًا لن نقبله
ابن مساعد للرئيس الفلسطيني: سئمنا جحودكم وننتظر اعتذارًا لن نقبله
Time منذ 42 دقيقة Views 2163
بعد 11 سنة رجل يكتشف خيانة زوجته وأن أبناؤه ليسوا من صلبه
بعد 11 سنة رجل يكتشف خيانة زوجته وأن أبناؤه ليسوا من صلبه
Time منذ 49 دقيقة Views 772
بالفيديو..مهندسة معمارية سعودية تشرف على مباني تصريف الأمطار بجدة
بالفيديو..مهندسة معمارية سعودية تشرف على مباني تصريف الأمطار بجدة
Time منذ ساعة Views 1807
محكمة تنتصر لفتاة سافرت للرياض واستقلت بسكن دون إذن أهلها
محكمة تنتصر لفتاة سافرت للرياض واستقلت بسكن دون إذن أهلها
Time منذ ساعتين Views 2782
رجل ينفصل عن زوجته بسبب الملح!
رجل ينفصل عن زوجته بسبب الملح!
Time منذ ساعتين Views 712
أمطار رعدية على المدينة المنورة
أمطار رعدية على المدينة المنورة
Time منذ ساعتين Views 1814
واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين بسبب دعم حزب الله
واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين بسبب دعم حزب الله
Time منذ ساعتين Views 1646
النصر يرغب في ضم بلعمري
النصر يرغب في ضم بلعمري
Time منذ 3 ساعات Views 2350