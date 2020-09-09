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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، وسماء غائمة جزئيًا على وسط وأجزاء من شرق وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزئين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-42كلم/ساعة

، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كلم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم
متفرّج
هم اللي أغــووه والآن بانت الطبخه ...
ابو وليد
هناك اسطورة اعظم انها الخرقه العالميه -- وانا مستغرب من الاعلام الازرق الذي يحاول بشتى الطرق ان يخفي مجد الخرقه العالميه العظيم
شيخين
والله البلد ملياااااااااااااااااااااااااااااااااان بس الله يعطيكم القوة وتفكونا منهم ويازين تعاون المواطن النزيه الشهم ولد هاذا الوطن هيا جميعا نحمية
ابو وليد
الخرقه مهما نظفتها ولمعتها برضه خرقه -- ليش انصار فريق ابو خرقه منقهرين من البلطان ونبشو كل ماضيه وسب وشتم فيه -- هل تقدير الزعيم الهلالي في نظر انصار فريق ابو خرقه حرام

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