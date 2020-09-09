ابن مساعد للرئيس الفلسطيني: سئمنا جحودكم وننتظر اعتذارًا لن نقبله

القدس (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على لغة التحريض والتهديد التي انتهجها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجاه دول مجلس التعاون، خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
وقال ابن مساعد: " السيد الرئيس محمود عباس، لم تجمع الفصائل الفلسطينية منذ 9 سنوات وفي هذا الإجتماع لم تتوافقوا إلّا على الإساءة لدول الخليج شعوبه قبل حكوماته وأقتبس من كلمتك (كلنا متعلمين ومعنّاش أمييّة متل غيرنا) ".
وأضاف: " السيد الرئيس: سئمنا اساءاتكم وجحودكم وشتائمكم وننتظر كشعوب اعتذارًا منك لن نقبله " .
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي، طالبت محمود عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين ممن شاركوا في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بالاعتذار، بعد المغالطات والتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية و الداعمة للحق الفلسطيني.
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