الأعداد السابقة للصحيفة

ابن مساعد للرئيس الفلسطيني: سئمنا جحودكم وننتظر اعتذارًا لن نقبله

Time منذ 42 دقيقة
Views 2162
Comment 1
ابن مساعد للرئيس الفلسطيني: سئمنا جحودكم وننتظر اعتذارًا لن نقبله

القدس (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على لغة التحريض والتهديد التي انتهجها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجاه دول مجلس التعاون، خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقال ابن مساعد: " السيد الرئيس محمود عباس، لم تجمع الفصائل الفلسطينية منذ 9 سنوات وفي هذا الإجتماع لم تتوافقوا إلّا على الإساءة لدول الخليج شعوبه قبل حكوماته وأقتبس من كلمتك (كلنا متعلمين ومعنّاش أمييّة متل غيرنا) ".

وأضاف: " السيد الرئيس: سئمنا اساءاتكم وجحودكم وشتائمكم وننتظر كشعوب اعتذارًا منك لن نقبله " .

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي، طالبت محمود عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين ممن شاركوا في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بالاعتذار، بعد المغالطات والتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية و الداعمة للحق الفلسطيني.

اقرأ ايضًا:

«التعاون الخليجي» يطالب رئيس فلسطين بالاعتذار

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
الخلافات بين الازواج يكون ضحيتها دائما الاطفال الابرياء
زعيم اااسيا
ماجد عبدالله حده الرياض. اصلن الفيفا يحسبونه سواق لسامي لما توضع صوره بجانبه سامي الجابر ايقونه عالميه شرفت العرب فالفيفا
ابو عمار
حزب الشيطان واعوانه واتباعه لا يتعاملون مع البنوك الامريكه بقدر ما يكون تعاملهم مع الفرنسيين فقط
زعيم اااسيا
النصر حاول تعويض خسارة الدوري بصفقات وهدر أموال ولكن ليس هكذا يابني فقر تعتلوا المنصات راح تزاحمون فض المنازعات بقضاياكم. الهلال اكتمل جيل سلمان وسالم وعطيف والباقيه لخطف جميع البطولات بدينا بالاسيويه مرورا بالدوري والطريق كأس الملك والآسيويه كتيبه زرقاء لاتمل ولا تكل من حصد البطولات
ابو عمار
طيب اذا لم تقبل اعتذاره لو فرضنا انه اعتذر فلماذا تطالبه بالاعتذار يا سمو الامير ؟ البارحه شفت لقاء مع سهى عرفات تنتقد ابو مازن بشده و تتهمه بالخيانه وسرقة اموال الشعب الفلسطيني التي تأتي من السعوديه والامارات كما تدينه بسبب الهجوم عليها وعلى شرفها وبنتها وعائلتها

أخر الأخبار

شاب يطلق النار على شقيقته بسبب خلاف
شاب يطلق النار على شقيقته بسبب خلاف
Time منذ 4 دقائق Views 84
أول تعليق من والدة طفل الرياض المعنف
أول تعليق من والدة طفل الرياض المعنف
Time منذ 29 دقيقة Views 1962
ابن مساعد للرئيس الفلسطيني: سئمنا جحودكم وننتظر اعتذارًا لن نقبله
ابن مساعد للرئيس الفلسطيني: سئمنا جحودكم وننتظر اعتذارًا لن نقبله
Time منذ 42 دقيقة Views 2162
بعد 11 سنة رجل يكتشف خيانة زوجته وأن أبناؤه ليسوا من صلبه
بعد 11 سنة رجل يكتشف خيانة زوجته وأن أبناؤه ليسوا من صلبه
Time منذ 49 دقيقة Views 772
بالفيديو..مهندسة معمارية سعودية تشرف على مباني تصريف الأمطار بجدة
بالفيديو..مهندسة معمارية سعودية تشرف على مباني تصريف الأمطار بجدة
Time منذ ساعة Views 1807
محكمة تنتصر لفتاة سافرت للرياض واستقلت بسكن دون إذن أهلها
محكمة تنتصر لفتاة سافرت للرياض واستقلت بسكن دون إذن أهلها
Time منذ ساعتين Views 2782
رجل ينفصل عن زوجته بسبب الملح!
رجل ينفصل عن زوجته بسبب الملح!
Time منذ ساعتين Views 712
أمطار رعدية على المدينة المنورة
أمطار رعدية على المدينة المنورة
Time منذ ساعتين Views 1811
واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين بسبب دعم حزب الله
واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين بسبب دعم حزب الله
Time منذ ساعتين Views 1646
النصر يرغب في ضم بلعمري
النصر يرغب في ضم بلعمري
Time منذ 3 ساعات Views 2350