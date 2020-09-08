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رسالة تحذيرية من " مدني الباحة " بخصوص الأمطار المستمرة حتى الأحد

Time منذ ساعة
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رسالة تحذيرية من " مدني الباحة " بخصوص الأمطار المستمرة حتى الأحد

الباحة (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع بأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير بمشيئة الله تعالى إلى ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على منطقة الباحة وبعض محافظاتها ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد خلال الأيام من الأربعاء إلى يوم الأحد الموافق ٢١-٢٥ / ١ / ١٤٤٢هـ .

وأهاب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة مايرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات.

وأكد أن المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، مشيراً إلى أن منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله الدوسري
كنت حاسس انها بتطلع منها وصدقني كلهم بيطلعون منها،،
حسين عبدالله الدوسري
ياليتهم ريحونا منها هالمصريه،، برضه طلعت منها وبترجع تغث الناس بمقاطعتها التافهه،،
abdul
الفتاتين ما قلن حسابات وهمية وما نفين الخبر. كيف مصادر امنية تنفي بالنيابة عن البنات ؟
ابوبدر
يارب يكون خبر كاذب. ماهي ناقصة الشغلة. مثليين ومثليات ولواط وزنا وفواحش وقتل وتعذيب. الامراض والبلاوي بدأت تهل على البشرية.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الفزعة هي: تأخذ معك أشخاص وتذهبون لضرب أشخاص أخرين👊🤕😩👊😉 دون معرفة السبب😜😜😜

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