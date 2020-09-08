أمريكا تستضيف حفل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

واشنطن (صدى):
صرح مسؤولون أمريكيون بأنه من المقرر توقيع اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي في حفل يقام بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الجاري.
وسيحضر وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين يقودهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.
وقالت مديرة مدير التواصل الاستراتيجي في الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة إن الشيخ عبدالله بن زايد يترأس الأسبوع المقبل وفدا تاريخيا من كبار المسؤولين الإماراتيين إلى واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل.