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"فزعة السعوديين" تنقذ صاحبة مقهى الأحساء من الخسارة(فيديو)

Time منذ 24 دقيقة
Views 1466
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"فزعة السعوديين" تنقذ صاحبة مقهى الأحساء من الخسارة(فيديو)

الأحساء (صدى):
أوضحت “أم إبراهيم” صاحبة مقهى “سفسيف” بالأحساء كيف أنقذتها “فزعة السعوديين” بعد الفيديو الذي صوره ابنها وطلب من زملائه الحضور لإسعاد والدته.

وقالت “أم إبراهيم” خلال حديثها لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: إن “تكلفة المشروع تصل إلى 500 ألف ريال”، وكان لدي ديون من أجل الحصول على الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأضافت : أطلقت اسم “سفسيف” على المقهى نسبة إلى طبق تمر يتم طبخه في الأحساء، يُضاف له السمسم والزنجبيل والحلوى.

وتابعت : المقهى يقدم عدد من المنتجات باستخدام الطرق الحساوية التقليدية مشيرة أن الإقبال عليه أصبح كبيرًا بعد فيديو نجلها.

 

 

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ابن حزم
تصحيح شارب المأخوذ
ابن حزم
الله يرزقها
ابن حزم
زمن الطيبين
ابن حزم
يارب المأخوذ
ابن حزم
مع السلامة

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"فزعة السعوديين" تنقذ صاحبة مقهى الأحساء من الخسارة(فيديو)
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