قضية غسل أموال جديدة تهز الكويت و 4 متهمين جدد متورطين

خالد الظفيري (صدى):
كشفت مصادر صحفية عن قضية غسل أموال جديدة هزت الكويت، حيث أحالت النيابة العامة 4 متهمين كويتيين وعراقيين، ارتكبوا جرائم احتيال ونصب عقاري وغسل أموال.
وذكرت المصادر أن المتهمين الأربعة الهاربين تحصلوا على 340 مليون دينار من الجرائم التي ارتكبوها، حيث يملكون شركة تابعة لإحدى الشركات التي صدر حكم نهائي بإدانتها بارتكاب الأفعال الوهمية ذاتها والنصب على المواطنين.
وأشارت المصادر أن بعض المشاهير، المحالين إلى النيابة حاليًا، تعاونوا مع الرأس المدبر للشركة، وهو عراقي الجنسية، للتسويق للشركة، ومنتجاتها.