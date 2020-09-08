رونالدو يُسقط السويد في ليلة تاريخية.. وفرنسا تٌطيح بكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

وكالات (صدى):
نجح منتخب البرتغال في تحقيق فوزًا ثمينا على حساب نظيره السويد، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.
وتصدر البرتغال المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يقبع المنتخب السويدي بالمركز الثالث دون نقاط؛ حيث سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 45، وأضاف الثاني له في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني للمباراة، وبذلك يصبح رصيده 101 هدف دولي.
وفي الجولة ذاتها تغلب منتخب فرنسا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين؛ حيث تقدم منتخب كرواتيا في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة باريس عبر ديان لوفرين في الدقيقة 16.
وعادل أنطوان غريزمان النتيجة في الدقيقة 43، ثم أحرز أنتوني مارسيال الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.
ونجح يوزيب بريكالو في إدراك هدف التعديل لكرواتيا في الشوط الثاني بالدقيقة 55، قبل أن يتقدم دايوت أوباميكانو لفرنسا مجددًا من رأسية في الدقيقة 65، وأنهى المباراة بهدف رابع من ركلة جزاء في الدقيقة 77.