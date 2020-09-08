الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
إحالة قائد شاحنة " عكس الاتجاه " للهيئة المرورية
منذ 29 دقيقة
1414
الرياض (صدى):
تفاعل المرور فورا، مع مقطع فیدیو نشره أحد المغردین عبر "تویتر"، یظھر شاحنة كبیرة تسیر عكس الاتجاه.
وأكد المرور، أنه تم التعرف على الشاحنة وقائدھا، وسیتم إحالته للھیئة المروریة
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
abdul
"... وأرسلت هذا المقطع لتعليم الناس عدم أكل مال الأيتام ورعايتهم ". يظهر من هنا ان والدهم ترك خيرا لبناته وانت الولي والمتصرف في اموالهم . فقط حبيت استوضح هل بنات اخيك فقدا/ فقدن ابويهما ام ابوهما/ ابوهن فقط؟ اذا امهم علي قيد الحياة وانت مش متزوج ، تري الشرع اباح ان تتزوج مراة اخوك - اذا فات علي وفاته اربعة شهور وعشرة ايام - ويكون رعايتهن بكليكما ، خاصة وانت يبدوا ما عندك خبرة في تربية الصغار ، فضلا علي ان احسن ما تربي البنات هي امرأة وليس رجل. والله يسعدك بمرأة اخوك سابقا و مرأتك انشاء الله لاحقا. . لا اريد ان اطوّل، وطااخ
ابو رياض الحربي
يا ليتك سكت يا بلد الخونه كلهم واكلين الأموال يالخباث مثل الفويسقه
ابو رياض الحربي
حسبي الله عليك يالخايب تعمل في أمك كذا يالزدنيق اخخخخ بس لو امي حية الله يرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنه
ابو رياض الحربي
كفو ياكحيلان ماهي غريبه عليكم ياحرب
ابوبدر
اعوذ بالله من هالافعال. بصراحة الاوضاع الان عند المسلمين اختلفت عن زمان. مع الاسف ذنوب عظيمة اصبحت كالكفر والالحاد واللواط والزنا واستباحة القتل والحروب بين المسلمين انفسهم. فلا تأمنوا مكر الله. ترى ربنا عز وجل يأخذ الصالح بالطالح وكلا يبعث على عمله. الله يرحمنا برحمته. قال تعالى {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ}. الله عز وجل يستدرجكم بالنعم والخيرات والناس تصر على المعاصي والذنوب واخشى ان يأخذنا الله بعقاب لا يذر ولا يبقي. لا يجي احد غبي مطفي النور ويقول لا مو معقولة. اقوله وش تبي اكثر من زواج المرأة للمرأة والرجل للرجل. موب هذا الفعل اللي الله سخط فيه على قوم لوط. ✋
أخر الأخبار
ريكي مارتن يحتفل بعيد ميلاد زوجه السوري:«ميلاد سعيد ياروحي»
منذ ثانيتين
999
"عمر السومة" يتلقى عرض من نادي الاتحاد لكسب خدماته
منذ 6 دقائق
1237
اعترافات ثلاثينة بممارسة المتعة الحرام في الشارع: «جوزي مسجون ومطول»
منذ 21 دقيقة
586
الهشبول : عندنا ثروة عالمية اسمها سامي الجابر والفيفا لا يعترف إلا بلغة الأرقام
منذ 22 دقيقة
197
الدوسري : بيان النصر ينفي ويؤكد المفاوضات والممر ليس المكان المناسب للمفاوضات
منذ 23 دقيقة
201
إحالة قائد شاحنة " عكس الاتجاه " للهيئة المرورية
منذ 29 دقيقة
1414
شاهد.. مواطن يخاوي الذئاب ويرقص معهم بالقصيم
منذ 45 دقيقة
1756
معاملة المبتعث للتدريب منتدبًا عن الـ30 يومًا الأولى فقط
منذ 50 دقيقة
1535
الصحة تطلب معلومات عن حالة لاعب المنتخب السابق "خالد مسعد"
منذ 57 دقيقة
2594
انتبهي من القرد
منذ 58 دقيقة
548