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الصحة تطلب معلومات عن حالة لاعب المنتخب السابق "خالد مسعد"

Time منذ 57 دقيقة
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الصحة تطلب معلومات عن حالة لاعب المنتخب السابق "خالد مسعد"

طلال الغامدي (صدى):
تفاعلت وزارة الصحة مع مناشدة قائد المنتخب الوطني السابق صالح النعیمة التي وجھھا لوزير الرياضة الأمیر عیدالعزيز بن تركي الفیصل ولوزير الصحة توفیق الربیعة للنظر عاجلا بالحالة الصحیة الصعبة التي يمر بھا لاعب المنتخب السابق خالد مسعد.

وردت الوزارة على تغريدة النعیمة قائلة "لا بأس علیه إن شاء الله شافاه الله وعافاه نرجو منكم كابتن صالح تزويدنا بالمعلومات والتفاصیل عن المريض، عبر الرسائل الخاصة".

وكتب النعیمة على «تويتر» قائلا "الا أعلم من أين أبدأ في شرح ما يعانیه أخي خالد مسعد فھو يمر بحالة صحیة سیئة جدا تتطلب التدخل العاجل لإنقاذه، مناشدا المسؤولین في وزارة الصحة وعلى رأسھم وزارة الرياضة وعلى رأسھا الأمیر عیدالعزيز بن تركي الفیصل بالنظر في حاله".

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أحدث التعليقات

abdul
"... وأرسلت هذا المقطع لتعليم الناس عدم أكل مال الأيتام ورعايتهم ". يظهر من هنا ان والدهم ترك خيرا لبناته وانت الولي والمتصرف في اموالهم . فقط حبيت استوضح هل بنات اخيك فقدا/ فقدن ابويهما ام ابوهما/ ابوهن فقط؟ اذا امهم علي قيد الحياة وانت مش متزوج ، تري الشرع اباح ان تتزوج مراة اخوك - اذا فات علي وفاته اربعة شهور وعشرة ايام - ويكون رعايتهن بكليكما ، خاصة وانت يبدوا ما عندك خبرة في تربية الصغار ، فضلا علي ان احسن ما تربي البنات هي امرأة وليس رجل. والله يسعدك بمرأة اخوك سابقا و مرأتك انشاء الله لاحقا. . لا اريد ان اطوّل، وطااخ
ابو رياض الحربي
يا ليتك سكت يا بلد الخونه كلهم واكلين الأموال يالخباث مثل الفويسقه
ابو رياض الحربي
حسبي الله عليك يالخايب تعمل في أمك كذا يالزدنيق اخخخخ بس لو امي حية الله يرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنه
ابو رياض الحربي
كفو ياكحيلان ماهي غريبه عليكم ياحرب
ابوبدر
اعوذ بالله من هالافعال. بصراحة الاوضاع الان عند المسلمين اختلفت عن زمان. مع الاسف ذنوب عظيمة اصبحت كالكفر والالحاد واللواط والزنا واستباحة القتل والحروب بين المسلمين انفسهم. فلا تأمنوا مكر الله. ترى ربنا عز وجل يأخذ الصالح بالطالح وكلا يبعث على عمله. الله يرحمنا برحمته. قال تعالى {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ}. الله عز وجل يستدرجكم بالنعم والخيرات والناس تصر على المعاصي والذنوب واخشى ان يأخذنا الله بعقاب لا يذر ولا يبقي. لا يجي احد غبي مطفي النور ويقول لا مو معقولة. اقوله وش تبي اكثر من زواج المرأة للمرأة والرجل للرجل. موب هذا الفعل اللي الله سخط فيه على قوم لوط. ✋

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