الصحة تطلب معلومات عن حالة لاعب المنتخب السابق "خالد مسعد"

طلال الغامدي (صدى):
تفاعلت وزارة الصحة مع مناشدة قائد المنتخب الوطني السابق صالح النعیمة التي وجھھا لوزير الرياضة الأمیر عیدالعزيز بن تركي الفیصل ولوزير الصحة توفیق الربیعة للنظر عاجلا بالحالة الصحیة الصعبة التي يمر بھا لاعب المنتخب السابق خالد مسعد.
وردت الوزارة على تغريدة النعیمة قائلة "لا بأس علیه إن شاء الله شافاه الله وعافاه نرجو منكم كابتن صالح تزويدنا بالمعلومات والتفاصیل عن المريض، عبر الرسائل الخاصة".
وكتب النعیمة على «تويتر» قائلا "الا أعلم من أين أبدأ في شرح ما يعانیه أخي خالد مسعد فھو يمر بحالة صحیة سیئة جدا تتطلب التدخل العاجل لإنقاذه، مناشدا المسؤولین في وزارة الصحة وعلى رأسھم وزارة الرياضة وعلى رأسھا الأمیر عیدالعزيز بن تركي الفیصل بالنظر في حاله".