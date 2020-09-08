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سعد الحريري يعلق على اشتباكات بيروت: «لن نسمح للطارئين بإخراج الأهالي عن الشرعية»

Time منذ ساعة
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سعد الحريري يعلق على اشتباكات بيروت: «لن نسمح للطارئين بإخراج الأهالي عن الشرعية»

وكالات (صدى):
أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الثلاثاء، أن أهل منطقة الطريق الجديدة في بيروت لن يسمحوا لمن وصفهم بـ”الطارئين” بإخراجها من الشرعية والقانون، وذلك بعد يوم من وقوع اشتباكات بالرشاشات في المنطقة نفسها، أصدر على إثرها شقيقه، بهاء الدين الحريري بيانا أيضا الإثنين.

وقال سعد الحريري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “الطريق الجديدة وأهلها الأحباء لن يسمحوا للطارئين باخراجها من كنف الشرعية والقانون. ترويع المواطنين الآمنين واستخدام الاسلحة الحربية في اشكالات فردية لن يقبل بهما احد ونحن سنبقى الى جانب اهلنا في الطريق الجديدة وكل بيروت ابناء مدرسة رفيق الحريري المتمسكة بالدولة والشرعية والقانون”.

من جانبه، أصدر بهاء الحريري بيانا الإثنين، قال فيه: “ندين بشدة الجريمة الناتجة عن السلاح المتفلت الليلة في بيروت، لطالما طالبنا بنزع السلاح الموجود خارج الشرعية اللبنانية”.

وأضاف بهاء الحريري قائلا: “لطالما كان مشروعنا والمنتديات المدعومة من قبلنا بعيدين كل البعد عن العنف والسلاح اللذين لا نؤمن بهما، نحن ندعو الآن للتهدئة ونحث المعنيين على القيام بالتحقيقات السريعة والشفافة لينال كل من شارك في هذه الجريمة عقابه”، على حد تعبيره.

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أحدث التعليقات

abdul
"... وأرسلت هذا المقطع لتعليم الناس عدم أكل مال الأيتام ورعايتهم ". يظهر من هنا ان والدهم ترك خيرا لبناته وانت الولي والمتصرف في اموالهم . فقط حبيت استوضح هل بنات اخيك فقدا/ فقدن ابويهما ام ابوهما/ ابوهن فقط؟ اذا امهم علي قيد الحياة وانت مش متزوج ، تري الشرع اباح ان تتزوج مراة اخوك - اذا فات علي وفاته اربعة شهور وعشرة ايام - ويكون رعايتهن بكليكما ، خاصة وانت يبدوا ما عندك خبرة في تربية الصغار ، فضلا علي ان احسن ما تربي البنات هي امرأة وليس رجل. والله يسعدك بمرأة اخوك سابقا و مرأتك انشاء الله لاحقا. . لا اريد ان اطوّل، وطااخ
ابو رياض الحربي
يا ليتك سكت يا بلد الخونه كلهم واكلين الأموال يالخباث مثل الفويسقه
ابو رياض الحربي
حسبي الله عليك يالخايب تعمل في أمك كذا يالزدنيق اخخخخ بس لو امي حية الله يرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنه
ابو رياض الحربي
كفو ياكحيلان ماهي غريبه عليكم ياحرب
ابوبدر
اعوذ بالله من هالافعال. بصراحة الاوضاع الان عند المسلمين اختلفت عن زمان. مع الاسف ذنوب عظيمة اصبحت كالكفر والالحاد واللواط والزنا واستباحة القتل والحروب بين المسلمين انفسهم. فلا تأمنوا مكر الله. ترى ربنا عز وجل يأخذ الصالح بالطالح وكلا يبعث على عمله. الله يرحمنا برحمته. قال تعالى {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ}. الله عز وجل يستدرجكم بالنعم والخيرات والناس تصر على المعاصي والذنوب واخشى ان يأخذنا الله بعقاب لا يذر ولا يبقي. لا يجي احد غبي مطفي النور ويقول لا مو معقولة. اقوله وش تبي اكثر من زواج المرأة للمرأة والرجل للرجل. موب هذا الفعل اللي الله سخط فيه على قوم لوط. ✋

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