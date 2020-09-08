الأعداد السابقة للصحيفة

الريال يتخلص من لاعبيه لتوفير سيولة مالية

Time منذ 43 دقيقة
Views 1498
الريال يتخلص من لاعبيه لتوفير سيولة مالية

وكالات (صدى):
يعاني نادي الريال من قلة السيولة المالية بعد أزمة كورونا؛ لذا يسعى مسؤولو النادي الإسباني للتخلص من بعض لاعبي الفريق الأول، من أجل توفير سيولة مالية تتخطى حاجز الخمسين مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونجح النادي الإسباني في بيع الثنائي أشرف حكيمي وخاميس رودريجيز، بقيمة وصلت إلى 70 مليون يورو تقريباً، لكنه لا يزال في حاجة إلى التخلي عن لاعبين آخرين.

ويضع فلورنتينو بيريز غاريث في القائمة؛ حيث يأمل الحصول على 25 مليون يورو من بيع عقد الويلزي، إضافة إلى وضع 30 مليون يورو للتخلي عن خدمات سيرجيو ريجيلون.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. اجحميه ...
نجاة محمد
من اين لك هذا يا خاطر 30 مليون لشراء الفلتين
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه مافيه الا جغف باالكريك .. .. تعوذوا من الشيطاان ..
ع.ع.ع.ش
كل من يتعدى ويتطاول على حدود الغير ثق ثقه تامه سوف يقف بالنيابة العامه ويأخذ عقابه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. كف محسوب ، وباالعصا مضرووب ..

أخر الأخبار

باكستانية تضرب شاب حاول التحرش بها
باكستانية تضرب شاب حاول التحرش بها
Time منذ 19 دقيقة Views 372
صورة نادرة لمدرسة محو الأمية في الظهران قبل 67 عامًا
صورة نادرة لمدرسة محو الأمية في الظهران قبل 67 عامًا
Time منذ 20 دقيقة Views 1361
خلاف بين عمال ينتهي بعراك بينهم
خلاف بين عمال ينتهي بعراك بينهم
Time منذ 21 دقيقة Views 279
ضرب مغني في الزواج
ضرب مغني في الزواج
Time منذ 21 دقيقة Views 263
فتاة تتزوج صديقتها وتشعل الغضب بإعلانها: «أخيرًا هيجمعنا بيت واحد»
فتاة تتزوج صديقتها وتشعل الغضب بإعلانها: «أخيرًا هيجمعنا بيت واحد»
Time منذ 28 دقيقة Views 527
" الجوازات " توضح إمكانية تجديد الإقامة لمقيم لديه مخالفة حظر تجوال
" الجوازات " توضح إمكانية تجديد الإقامة لمقيم لديه مخالفة حظر تجوال
Time منذ 31 دقيقة Views 1536
مواطن يترك وظيفته لرعاية "بنات أخيه" الأيتام بالقصيم(فيديو)
مواطن يترك وظيفته لرعاية "بنات أخيه" الأيتام بالقصيم(فيديو)
Time منذ 37 دقيقة Views 2042
الريال يتخلص من لاعبيه لتوفير سيولة مالية
الريال يتخلص من لاعبيه لتوفير سيولة مالية
Time منذ 43 دقيقة Views 1498
خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس الهند
خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس الهند
Time منذ 48 دقيقة Views 1438
شاهد.. «القيد» يُشارك في أول مران مع الأهلي
شاهد.. «القيد» يُشارك في أول مران مع الأهلي
Time منذ 54 دقيقة Views 1639