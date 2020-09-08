الريال يتخلص من لاعبيه لتوفير سيولة مالية

وكالات (صدى):
يعاني نادي الريال من قلة السيولة المالية بعد أزمة كورونا؛ لذا يسعى مسؤولو النادي الإسباني للتخلص من بعض لاعبي الفريق الأول، من أجل توفير سيولة مالية تتخطى حاجز الخمسين مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ونجح النادي الإسباني في بيع الثنائي أشرف حكيمي وخاميس رودريجيز، بقيمة وصلت إلى 70 مليون يورو تقريباً، لكنه لا يزال في حاجة إلى التخلي عن لاعبين آخرين.
ويضع فلورنتينو بيريز غاريث في القائمة؛ حيث يأمل الحصول على 25 مليون يورو من بيع عقد الويلزي، إضافة إلى وضع 30 مليون يورو للتخلي عن خدمات سيرجيو ريجيلون.