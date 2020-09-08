الأعداد السابقة للصحيفة

خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس الهند

Time منذ 48 دقيقة
Views 1438
خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس الهند

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله " ، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي.

وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه " .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي.

وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. اجحميه ...
نجاة محمد
من اين لك هذا يا خاطر 30 مليون لشراء الفلتين
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه مافيه الا جغف باالكريك .. .. تعوذوا من الشيطاان ..
ع.ع.ع.ش
كل من يتعدى ويتطاول على حدود الغير ثق ثقه تامه سوف يقف بالنيابة العامه ويأخذ عقابه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. كف محسوب ، وباالعصا مضرووب ..

أخر الأخبار

باكستانية تضرب شاب حاول التحرش بها
باكستانية تضرب شاب حاول التحرش بها
Time منذ 19 دقيقة Views 368
صورة نادرة لمدرسة محو الأمية في الظهران قبل 67 عامًا
صورة نادرة لمدرسة محو الأمية في الظهران قبل 67 عامًا
Time منذ 20 دقيقة Views 1357
خلاف بين عمال ينتهي بعراك بينهم
خلاف بين عمال ينتهي بعراك بينهم
Time منذ 21 دقيقة Views 274
ضرب مغني في الزواج
ضرب مغني في الزواج
Time منذ 21 دقيقة Views 261
فتاة تتزوج صديقتها وتشعل الغضب بإعلانها: «أخيرًا هيجمعنا بيت واحد»
فتاة تتزوج صديقتها وتشعل الغضب بإعلانها: «أخيرًا هيجمعنا بيت واحد»
Time منذ 28 دقيقة Views 523
" الجوازات " توضح إمكانية تجديد الإقامة لمقيم لديه مخالفة حظر تجوال
" الجوازات " توضح إمكانية تجديد الإقامة لمقيم لديه مخالفة حظر تجوال
Time منذ 31 دقيقة Views 1533
مواطن يترك وظيفته لرعاية "بنات أخيه" الأيتام بالقصيم(فيديو)
مواطن يترك وظيفته لرعاية "بنات أخيه" الأيتام بالقصيم(فيديو)
Time منذ 37 دقيقة Views 2042
الريال يتخلص من لاعبيه لتوفير سيولة مالية
الريال يتخلص من لاعبيه لتوفير سيولة مالية
Time منذ 43 دقيقة Views 1496
خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس الهند
خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس الهند
Time منذ 48 دقيقة Views 1438
شاهد.. «القيد» يُشارك في أول مران مع الأهلي
شاهد.. «القيد» يُشارك في أول مران مع الأهلي
Time منذ 54 دقيقة Views 1637