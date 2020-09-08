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شاهد.. «القيد» يُشارك في أول مران مع الأهلي
منذ 54 دقيقة
1637
نواف السالم (صدى):
شارك اللاعب حسن القيد، اليوم الثلاثاء، في الحصة التدريبية الأولى له مع الفريق الأول بنادي الأهلي .
وتأتي هذه المشاركة هي الأولى للاعب بعد أن تعاقد الأهلي معه رسميًا.
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الأهلي يتعاقد مع حسن القيد رسميًا
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. .. اجحميه ...
نجاة محمد
من اين لك هذا يا خاطر 30 مليون لشراء الفلتين
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه مافيه الا جغف باالكريك .. .. تعوذوا من الشيطاان ..
ع.ع.ع.ش
كل من يتعدى ويتطاول على حدود الغير ثق ثقه تامه سوف يقف بالنيابة العامه ويأخذ عقابه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. كف محسوب ، وباالعصا مضرووب ..
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