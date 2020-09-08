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صورة تاريخية لخادم الحرمين في عمر الـ10 سنوات

Time منذ 9 دقائق
Views 1244
صورة تاريخية لخادم الحرمين في عمر الـ10 سنوات

حمود العنزي (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" وهو في سن الـ10 سنوات.

وأوضح حساب "تاريخ آل سعود"، أنه تم التقاط الصورة في ينبع عام 1364هـ الموافق 1945 م.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جده غير
نجاة محمد
الحمد لله تم الامساك به
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مين صحاه هذا من النوم!! خلوه نايم

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