شركة سمة الائتمانية تعلن عن وظائف تقنية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عن توفر وظائف تقنية شاغرة بالرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
وتضمنت الوظائف : أخصائي أول حوكمة تقنية المعلومات وضمان الجودة، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تقنية المعلومات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء والحوكمة.
وبالإضافة : أخصائي أول إدارة التطبيقات المؤسسية: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال دعم تطبيقات تقنية المعلومات في القطاع المالي.
للتقديم :
أخصائي حكومة تقنية المعلومت وضمان الجودة : هنا
أخصائي أول إدارة التطبيقات المؤسسية : هنا