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شركة سمة الائتمانية تعلن عن وظائف تقنية شاغرة بالرياض

Time منذ 3 ساعات
Views 1373
شركة سمة الائتمانية تعلن عن وظائف تقنية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عن توفر وظائف تقنية شاغرة بالرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

وتضمنت الوظائف : أخصائي أول حوكمة تقنية المعلومات وضمان الجودة، درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تقنية المعلومات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء والحوكمة.

وبالإضافة : أخصائي أول إدارة التطبيقات المؤسسية: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال دعم تطبيقات تقنية المعلومات في القطاع المالي.

للتقديم :

أخصائي حكومة تقنية المعلومت وضمان الجودة : هنا

أخصائي أول إدارة التطبيقات المؤسسية : هنا

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يرحمه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جده غير
نجاة محمد
الحمد لله تم الامساك به
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
مين صحاه هذا من النوم!! خلوه نايم

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