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انضمام لاعب من برنامج تطوير مواهب كرة القدم إلى ناستيك الإسباني

Time منذ 55 دقيقة
Views 1533
انضمام لاعب من برنامج تطوير مواهب كرة القدم إلى ناستيك الإسباني

وكالات (صدى):
ضم نادي ناستيك الإسباني فراس الغامدي لاعب برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم.

والتحق اللاعب بتدريبات الفريق الأول في نادي ناستيك دي تاراجونا الإسباني «درجة ثانية»، بعد اختياره من الإدارة الفنية في الفريق بهدف المشاركة في فترة الإعداد للموسم المقبل 2020/2021، وخوض تجربه سعودية جديدة في الملاعب الإسبانية.

يذكر أن برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، يسعى لاختيار أفضل المواهب وتطوير قدراتهم من خلال برنامج مختص ومكثف، بهدف صناعة جيل بطل يخدم المنتخبات الوطنية في المحافل القارية والدولية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور على هاالمعلومات الطيبه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ليش ماقتلتيه ياخايبة التعب ..؟؟
يلاتت
حسبنا الله عليك باقى القبر يأدب من لم يتأدب مع الله
زائر
والله تعبنا من المنصه حوسه تعب ضاع وقتنا ياليت تخلون التعليم حصورياً

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