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صورة لخلابة لأحد الكهوف بالباحة
منذ 42 دقيقة
386
1
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أحدث التعليقات
ابو وليد
الفلسطز اسوأ من اليهود والعن منهم
ابو محمد 😎 ✍️
اقتلوها وافتكوا منها ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
مشعل العنزي
سبحان الله عادي عندهم ياكلون حرام اللهم اغفر لبوي كان عندنا معرض ولا كان يحب حركات الشيريطيه
خالد
الطاسه ضايعه
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