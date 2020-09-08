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حالة يمكن فيها تسجيل الأم تابعة لأحد الأبناء في حساب المواطن

Time منذ ساعة
Views 1629
حالة يمكن فيها تسجيل الأم تابعة لأحد الأبناء في حساب المواطن

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن حالة يمكن من خلالها لأحد الأبناء المستفيدين من الدعم، إضافة والدته كتابع في حسابه.

وقال أحد المستفيدين، أن الدعم توقف عن والدته منذ شهرين، وتم الإفادة بضرورة الإفصاح عن نوع السكن «ملك أم إيجار»، لافتًا إلى أن والدته تقيم في مسكن ليس ملكًا لها، متسائلًا عن إمكانية إضافتها كتابع مع أحد أبنائها المستفيدين من الدعم.

وأكد البرنامج، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية (أرملة) بإمكان أحد الأبناء إضافتها كتابع له، واختيار صلة القرابة (تابع معال)، مع ضرورة إرفاق (صك حصر الورثة).

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أحدث التعليقات

ابو وليد
الفلسطز اسوأ من اليهود والعن منهم
ابو محمد 😎 ✍️
اقتلوها وافتكوا منها ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
مشعل العنزي
سبحان الله عادي عندهم ياكلون حرام اللهم اغفر لبوي كان عندنا معرض ولا كان يحب حركات الشيريطيه
خالد
الطاسه ضايعه

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