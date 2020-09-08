لوشيسكو: من لم يفهم مسؤوليته فعليه المغادرة

نواف السالم (صدى):
روى رازفان لوشيسكو المديرالفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال، قصة إنتقاله لتدريب الزعيم وعلاقته بمن حوله، وفلسفته في التدريب، وأهمها أن على كل فرد بالفريق أن يفهم مسؤوليته ومن لم يفهمها فعليه أن يغادر.
وقال لوشيسكو بأنه لا يستطيع البقاء دون عائلته لفترة طويلة لذلك هم معه بالمملكة باستثناء الأربع أشهر الأخيرة فهو يرى أبنائه عبر الواتساب، مردفا بأن رحيله عن بلاده لم يكن بالأمر ليس السهل، إلا أنه رائع لأن الفرصة أتيحت له لخوض تجارب لم يكن يواجهها في رومانيا وحقق خلالها نجاحات كبيرة.
وأوضح مدرب الهلال بأنه يتعامل مع اللاعبين بحزم وإذا لم يفهم أحدهم مسئوليته داخل الفريق يتعين عليه المغادرة، وأن أهم شيء في مهنة التدريب هو أن تكون لديك علاقة صحيحة مع اللاعب عنوانها الاحترام، متابعا بأن النقاش يهدئ اللاعب والمدرب، متابعا أن فلسفته بأن المدرب لا ينبغي أن يدع رئيس ناديه يتغلب عليه لهذا عليك أن تجادله في كل أفكاره