200 ألف ريال غرامة بحق مخالفين لنظام السوق المالية

الرياض (صدى):
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في الدعوى المقامة من النيابة العامة، ضد محمد سمير محمد مصطفى، وشركة بيت الخبرة الخليجي للاستثمارات والتدريب.
وأوضحت اللجنة المخالفات التى وقعت ومن بينها مخالفة المادة31 من نظام السوق المالية، ومواد من لائحة أعمال الأوراق المالية، حيث قام المدان بتمكين "الشركة" بممارسة عملين من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وشمل قرار اللجنة تغريم المدان 100 ألف ريال، كما تم تغريم الشركة 100 ألف ريال أخرى لمخالفتهما مواد من نظام السوق المالية، ولائحة أعمال الأوراق المالية.