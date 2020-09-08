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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس وزراء بريطانيا

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بدولة رئيس وزراء بريطانيا

الرياض (صدى):
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة الرئيس بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.

وتم خلال الاتصال بحث أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- عن تطلعه أن تواصل دول المجموعة جهودها لمواجهة تحديات الجائحة خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بقيادة المملكة لاجتماعات المجموعة وإدارة التحرك الجماعي لدولها لمواجهة تبعات الجائحة، متمنياً للمملكة النجاح والتوفيق في مسعاها، مشيراً إلى الصداقة التاريخية، والعلاقات الوثيقة بين البلدين وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابن حزم
اللهم أرفع عاجلا عنا يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايه هين ...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. هذا من لطف الله بنا ... .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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