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كريستيانو رونالد يعرض الزواج على جورجينا رودريغز

Time منذ 49 دقيقة
Views 1669
كريستيانو رونالد يعرض الزواج على جورجينا رودريغز

وكالات (صدى):
كشف الصحفي المقرب من اللاعب كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، تفاصيل اللحظة التي تقدم فيها اللاعب لسؤال جورجينا رودريغز الزواج منه.

وقال الصحفي بأن الأمر بدأ عندما نظمت جورجينا حفلًا في إجازتهما الصيفية، ودعت فيه كل المقربين من لاعب كرة القدم، وفي فورة سعادته بالتنظيم الرائع طلب كريستيانو منها الزواج به،مضيفا بأن جورجينا وافقت على طلبه وسط أجواء الحفلة الرائعة ،قائلة نعم أقبل، ليكونا بذلك في حكم المخطوبين.

وأضاف الصحفي بأن أسرة كريستيانو رونالدو وجورجينا لم يكونوا حاضرين الحدث، مضيفًا أنهما لا يخططان لإقامة حفل زواج قريبًا لكن سيكون هناك عشاء خطوبة سيحضره جميع أفراد الأسرتين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابن حزم
اللهم أرفع عاجلا عنا يارب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايه هين ...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. هذا من لطف الله بنا ... .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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