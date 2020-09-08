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إجراءات سرية بالطائرات قبل السماح للركاب بالصعود

Time منذ 10 دقائق
Views 332
إجراءات سرية بالطائرات قبل السماح للركاب بالصعود

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يتصور الكثير من المسافرين عبر الرحلات الجوية أن إجراءات إقلاع الطائرة تبدأ بعد الركوب والإستعداد ، إلا أنها في الحقيقة تبدأ قبله بساعتين إلى 4 ساعات .

ويؤكد قائدو الطائرات أنهم يحتاجون هذا الوقت للإقلاع حسب حجم الطائرة لمراجعة أوراق وبيانات الرحلة كاملة ،واعتماد خطة الرحلة ، والنشرة الملاحية والتي توضح حالة الطقس والأعطال ، وفحص ومراجعة أعمال الصيانة .

كما يشارك طاقم الضيافة والملاحون مع قائدي الطائرات في إجراءات كتوقيع أو عدم توقيع إستمارة الطيران وحمولة الطائرة والفحص الأمني النهائي وبعد ذلك يتم السماح للركاب بالصعود .

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Z
جيبوها الشميسي..
عبدالله
واللي يحرضوا ضد السعوديه عادي؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب عسى بس يعرف قدرها
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
القانون لا يحي الأغبياء والمغفلين والخاينين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين

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