إجراءات سرية بالطائرات قبل السماح للركاب بالصعود

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يتصور الكثير من المسافرين عبر الرحلات الجوية أن إجراءات إقلاع الطائرة تبدأ بعد الركوب والإستعداد ، إلا أنها في الحقيقة تبدأ قبله بساعتين إلى 4 ساعات .
ويؤكد قائدو الطائرات أنهم يحتاجون هذا الوقت للإقلاع حسب حجم الطائرة لمراجعة أوراق وبيانات الرحلة كاملة ،واعتماد خطة الرحلة ، والنشرة الملاحية والتي توضح حالة الطقس والأعطال ، وفحص ومراجعة أعمال الصيانة .
كما يشارك طاقم الضيافة والملاحون مع قائدي الطائرات في إجراءات كتوقيع أو عدم توقيع إستمارة الطيران وحمولة الطائرة والفحص الأمني النهائي وبعد ذلك يتم السماح للركاب بالصعود .