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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمدخل مكة

Time منذ 50 دقيقة
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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمدخل مكة

مكة المكرمة (صدى):
شهد طريق الكعكية بمكة المكرمة، أمس الاثنين، حادث تصادم نتج عنه إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه تلقى الهلال الأحمر، بلاغًا بالحادث ليتم توجيه 3 فِرَق إسعافية، لافتًا إلى أن حين وصول أول فرقة إلى الموقع، تَبَيّن وجود 4 إصابات؛ إصابتان خطيرتان.

وقال عبدالعزيز بادومان، أن هناك إصابتان أخرتان متوسطتا الخطورة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

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Z
جيبوها الشميسي..
عبدالله
واللي يحرضوا ضد السعوديه عادي؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب عسى بس يعرف قدرها
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
القانون لا يحي الأغبياء والمغفلين والخاينين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين

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