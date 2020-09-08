إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمدخل مكة

مكة المكرمة (صدى):
شهد طريق الكعكية بمكة المكرمة، أمس الاثنين، حادث تصادم نتج عنه إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه تلقى الهلال الأحمر، بلاغًا بالحادث ليتم توجيه 3 فِرَق إسعافية، لافتًا إلى أن حين وصول أول فرقة إلى الموقع، تَبَيّن وجود 4 إصابات؛ إصابتان خطيرتان.
وقال عبدالعزيز بادومان، أن هناك إصابتان أخرتان متوسطتا الخطورة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.