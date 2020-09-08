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انتعاش السوق العالمي للذهب يضع شركات التأمين في مأزق

Time منذ ساعة
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انتعاش السوق العالمي للذهب يضع شركات التأمين في مأزق

وكالات (صدى):
تسبب إنتعاش السوق العالمي للذهب، في مأزق لشركات التأمين ، وتخزين سبائك الذهب العالمية مما قد يضطرها إلي تقليص عدد السبائك التي يمكن الإحتفاظ بها.

وكشفت تقارير بأن الصعوبة في التأمين على الذهب حاليا، في أن شركات التأمين تضع حدا أقصى لمقدار التغطية التأمينية الذي ستتحمله لكل خزينة، وكلما ارتفعت أسعار الذهب، والتي صعدت بنسبة 37% منذ بداية العام، تتقلص عدد الأونصات القابلة للتأمين في كل موقع أو خزينة، نظرا للحد الأقصى الذي تضعه شركات التأمين لكل أونصة بحسب العربية.

وتابع التقرير بأن هذا ليس مصدر القلق لحاملي الكميات الكبيرة من الذهب التي تساوي عشرات المليارات من الدولارات، ولكن الأمر مختلف بالنسبة لباقي المخازن الأخرى حول العالم، إذ إن ارتفاع أسعار الذهب يمكن أن يتطلب أن تتأكد شركات التأمين أن أسعار الذهب المُخزن لا تتجاوز التغطية التأمينية المحددة.

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أحدث التعليقات

Z
جيبوها الشميسي..
عبدالله
واللي يحرضوا ضد السعوديه عادي؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب عسى بس يعرف قدرها
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
القانون لا يحي الأغبياء والمغفلين والخاينين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين

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