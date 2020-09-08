الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. رحلات «الكروز» تعود من جديد الأحد المقبل

Time منذ ساعة
Views 1820
Comment 1
بالفيديو.. رحلات «الكروز» تعود من جديد الأحد المقبل

الرياض (صدى):
تعود سفينة "سلفر سبيريت" في رحلة كروز بحرية جديدة يوم الأحد المقبل، لتجوب محطات سياحية على ساحل البحر الأحمر، على مدار 4 ليالٍ؛ حيث تنطلق الرحلة من شواطئ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، متجهة نحو الشمال.

وتمر بعدد من المحطات الخلابة على ساحل البحر الأحمر في مسارين مختلفين، ومنها محطة "ينبع" عند شاطئ الرأس الأبيض، الذي يتمتع بهدوء أجوائه ورماله الذهبية، إلى جانب وجود مناظر طبيعية خلابة، وشعب مرجانية متنوعة.

ويشمل برنامج اليوم الأول للرحلة حفلات موسيقية حية، وفي اليوم الثاني يمكن للراكب على سفينة كروز أن يستمتع بالمناظر البحرية الخلابة، بجانب أنشطة ترفيهية متنوعة على متن السفينة، ونادي أوريكس الشاطئي على ضفاف الرأس الأبيض.

ويضم برنامج اليوم الثالث استكشاف جمال الطبيعة في جزيرة سندالة، بجانب عروض ترفيهية وكوميدية وإبداعات فنية حية، في حين سيُتاح في اليوم الرابع للركاب القيام بالتسوق بجانب الاستمتاع بالمناظر الخلابة وعشاء فاخر يُقدم لهم في نهاية الرحلة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

Z
جيبوها الشميسي..
عبدالله
واللي يحرضوا ضد السعوديه عادي؟
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب عسى بس يعرف قدرها
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
القانون لا يحي الأغبياء والمغفلين والخاينين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
زين

أخر الأخبار

«نادين نجيم» تنشر أحدث صورها بعد تعافيها من إصابة إنفجار بيروت
«نادين نجيم» تنشر أحدث صورها بعد تعافيها من إصابة إنفجار بيروت
Time منذ 6 دقائق Views 1145
إجراءات سرية بالطائرات قبل السماح للركاب بالصعود
إجراءات سرية بالطائرات قبل السماح للركاب بالصعود
Time منذ 10 دقائق Views 318
شاهد.. حصة دراسية للطلاب بطريقة التعليم عن بعد
شاهد.. حصة دراسية للطلاب بطريقة التعليم عن بعد
Time منذ 14 دقيقة Views 1351
نجاة سائقي دراجات نارية من شاحنة انقلبت وكادت تسحقهم
نجاة سائقي دراجات نارية من شاحنة انقلبت وكادت تسحقهم
Time منذ 27 دقيقة Views 250
في مشهد فريد من نوعه .. المياه تغطي إحدى الطرق بعد ارتفاع منسوبها
في مشهد فريد من نوعه .. المياه تغطي إحدى الطرق بعد ارتفاع منسوبها
Time منذ 28 دقيقة Views 324
سبب يمنع إدواردو من حضور حفل تتويج الهلال بالدوري
سبب يمنع إدواردو من حضور حفل تتويج الهلال بالدوري
Time منذ 30 دقيقة Views 1610
صور تخطف الأنظار لطبيبة مشاركة في احتجاجات العراق
صور تخطف الأنظار لطبيبة مشاركة في احتجاجات العراق
Time منذ 38 دقيقة Views 1130
وصول وكيل أعمال المغربي إدريس فتوحي لبحث مستقبل اللاعب مع الحزم
وصول وكيل أعمال المغربي إدريس فتوحي لبحث مستقبل اللاعب مع الحزم
Time منذ 44 دقيقة Views 1521
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمدخل مكة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمدخل مكة
Time منذ 50 دقيقة Views 1625
انتعاش السوق العالمي للذهب يضع شركات التأمين في مأزق
انتعاش السوق العالمي للذهب يضع شركات التأمين في مأزق
Time منذ ساعة Views 1428