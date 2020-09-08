فيتوريا يؤجل قائمة آسيا النهائية بسبب الأجانب

نواف السالم (صدى):
بسبب الأجانب قرر مدرب الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر، روي فيتوريا تأجيل تقديم القائمة النهائية للفريق الخاصة بدوري أبطال آسيا.
وكشفت مصادر بأن فيتوريا حائر بسبب القائمة التي ستخوض منافسات بطولة دوري أبطال آسيا والتي ينوي الاعتماد عليها في النهاية، حيث من الواضح أنه استقر على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ولاعب الوسط الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، بحسب الرياضية.
وتابعت المصادر بأن البرتغالي يرغب في المفاضلة النهائية بين الحارس الأسترالي برادلي جونز، والظهير الأيسر الكوري كيم جين سو، والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا، مبينة بأنه من المرجح أن تكون الرغبة الأولى لفيتوريا استبعاد الكوري كيم، واعتماد تسجيل جونز، ومايكون، ومارتينيز، وحمد الله.