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بالفيديو.. الجمارك: فترة التمديد المعلنة لمبادرة «التصحيح الذاتي» تحمي المستورد من العقوبات

Time منذ 56 دقيقة
Views 1334
بالفيديو.. الجمارك: فترة التمديد المعلنة لمبادرة «التصحيح الذاتي» تحمي المستورد من العقوبات

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الجمارك عبر فيديو توضيحي ، كيف يمكن أن يستفيد المستورد من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي".

وقالت الهيئة بأنها قدمت مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية وذلك للمخلصين الجمركيين أو المستوردين حتى يقوموا بمراجعة البيانات الجمركية السابقة وتصحيحها، قبل مدة إنقضاء مدة المبادرة .

وأوضحت الهيئة بأن مبادرة التصحيح الذاتي تكتفي بالفروقات الجمركية بعد التصحيح من قبل المخلص أو المستورد، عوضا عن العقوبات التي ستطبق عليهم، الذين لم يقوموا بالتصحيح، بعد إنقضاء المدة المحددة، ويستثنى من ذلك، الشركات التي سبق لها أو التي يجرى التدقيق عليها، للإستفادة من المبادرة.

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
تصحيح : شرف كبير ان يكرم من الشباب
ناقد رياضي
نادي الهلال خرج من رحم شباب الرياض ، وهذا شرغ كبير ان يكرم من الشباب ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز ..
زائر
النصر يوقع عقد مع ترامب المتبقي من عقده شهرين ........
ابوبدر
مع الاسف لا رقيب ولا حسيب. والا بنشري الزيت hilex 15/40 بكل محلات الوكالات ب 17 ريال يعني 4 علب بمبلغ 68 ريال. وعند البنشري سواء غيرت الزيت عنده او لا يبيعه عليك ب 27 ريال يعني 4 علب بمبلغ 108 ريال . فرق 10 ريال عن سعره الاصلي. واشتكيت عليه للتجارة وعندي رقم البلاغ وللان يبيعه بنفس السعر ولا احد جاه. مشي ياعم. الله يستر من تواليها

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