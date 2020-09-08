«الإستثمار» تحذر من التجاوب مع رسائل تنتحل صفتها لسرقة البيانات البنكية

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الإستثمار اليوم الثلاثاء من التجاوب مع بعض الرسائل التي تنتحل صفة الوزارة وتطلب الكشف عن المعلومات الشخصية والبنكية للإدلاء بإستشارات مالية .
وأكدت الوزارة أن ممثليها لا يطلبون من المستثمرين الكشف عن معلومات بنكية ، كما أنها لا تتواصل مع جمهورها إلا من خلال قنواتها الرسمية المعروفة .
كما أكدت أن المعاملات وتقديم الخدمات عبر الوزارة لا يتم إلا من خلال مراكز خدمات المستثمرين المتواجدة في عدد من المناطق ، ولا تجمع الوزارة معلومات عن جمهورها لأن تعاملاتها تقتصر على الترخيص للكيانات التجارية وليس لها أي تعامل مع الأفراد .