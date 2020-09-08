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«الإستثمار» تحذر من التجاوب مع رسائل تنتحل صفتها لسرقة البيانات البنكية

Time منذ ساعة
Views 1385
«الإستثمار» تحذر من التجاوب مع رسائل تنتحل صفتها لسرقة البيانات البنكية

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الإستثمار اليوم الثلاثاء من التجاوب مع بعض الرسائل التي تنتحل صفة الوزارة وتطلب الكشف عن المعلومات الشخصية والبنكية للإدلاء بإستشارات مالية .

وأكدت الوزارة أن ممثليها لا يطلبون من المستثمرين الكشف عن معلومات بنكية ، كما أنها لا تتواصل مع جمهورها إلا من خلال قنواتها الرسمية المعروفة .

كما أكدت أن المعاملات وتقديم الخدمات عبر الوزارة لا يتم إلا من خلال مراكز خدمات المستثمرين المتواجدة في عدد من المناطق ، ولا تجمع الوزارة معلومات عن جمهورها لأن تعاملاتها تقتصر على الترخيص للكيانات التجارية وليس لها أي تعامل مع الأفراد .

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أحدث التعليقات

ناقد رياضي
تصحيح : شرف كبير ان يكرم من الشباب
ناقد رياضي
نادي الهلال خرج من رحم شباب الرياض ، وهذا شرغ كبير ان يكرم من الشباب ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز ..
زائر
النصر يوقع عقد مع ترامب المتبقي من عقده شهرين ........
ابوبدر
مع الاسف لا رقيب ولا حسيب. والا بنشري الزيت hilex 15/40 بكل محلات الوكالات ب 17 ريال يعني 4 علب بمبلغ 68 ريال. وعند البنشري سواء غيرت الزيت عنده او لا يبيعه عليك ب 27 ريال يعني 4 علب بمبلغ 108 ريال . فرق 10 ريال عن سعره الاصلي. واشتكيت عليه للتجارة وعندي رقم البلاغ وللان يبيعه بنفس السعر ولا احد جاه. مشي ياعم. الله يستر من تواليها

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